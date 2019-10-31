Поп-короля кормят с вилочки

Филиппа Киркорова тепло встретили в Азербайджане. На забавном видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что артиста не только усадили за стол с угощениями, но и покормили. Видимо, чтобы сам певец не утруждался, официант надел на него салфетку, а после поднес вилку с едой прямо ко рту удивленного Киркорова и вытер ему рот.

График у "короля эстрады" плотный: если сейчас он должен дать несколько концертов в Азербайджане, то еще несколько дней назад был в США. После видео, где артист прогуливается по Нью-Йорку, в Сети заговорили о старости и не совсем здоровом виде Филиппа Киркорова.

Тогда подписчикам экс-супруга Примадонны также показалось, что он заметно похудел.

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