Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Похудевший Киркоров перестал есть сам

Похудевший Киркоров перестал есть сам
Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поп-короля кормят с вилочки

Филиппа Киркорова тепло встретили в Азербайджане. На забавном видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что артиста не только усадили за стол с угощениями, но и покормили. Видимо, чтобы сам певец не утруждался, официант надел на него салфетку, а после поднес вилку с едой прямо ко рту удивленного Киркорова и вытер ему рот.

График у "короля эстрады" плотный: если сейчас он должен дать несколько концертов в Азербайджане, то еще несколько дней назад был в США. После видео, где артист прогуливается по Нью-Йорку, в Сети заговорили о старости и не совсем здоровом виде Филиппа Киркорова.

Тогда подписчикам экс-супруга Примадонны также показалось, что он заметно похудел.

Ранее косметолог рассказала обо всех пластических операциях Аллы Пугачевой. 


Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей