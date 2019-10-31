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"Убила наповал": Лорак оголила пышную грудь

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артистка показала все лучшее сразу

Ани Лорак завела мужчин сексуальным снимком в нижнем белье. На фото певица позирует в белом лифчике и полупрозрачной юбке, сквозь которую виднеются ее трусы.

В Инстаграм комментаторы оценили не только пышный бюст Ани Лорак, но и ее лицо. Поклонники уверены, что звезда стала выглядеть гораздо привлекательнее.

Возможно, перемены во внешности связаны с личной жизнью певицы: в этом году она развелась со своим мужем и уже нашла себе нового молодого избранника. 

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Вы мой идеал", "Такая нежная и красивая", "Богиня, вдохновляющая своим талантом и красотой!", "Прелесть", "Убила наповал своей красотой", "Божественная женщина", "Нежная и очень талантливая", "Идеальная женщина! Нельзя быть такой красивой", – оценили красоту Лорак ее подписчики.

Ранее "Утро" публиковало самые самые горячие фотографии 41-летней Ани Лорак. 

Дарья ПЕТРОВА
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