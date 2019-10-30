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Шейк засветила грудь в прозрачном платье

Шейк засветила грудь в прозрачном платье
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Модель в мини назвали самой красивой девушкой в мире

Ирина Шейк появилась на модном показе в прозрачном платье, сквозь которое было видно ее нижнее белье. Наряд россиянки также позволил рассмотреть ее бедра.

"Прекрасная ночь, проведенная в Вероне с моей семьей, выглядела потрясающе" — подписала снимок модель.

В комментариях Ирину Шейк засыпали комплиментами: поклонники хвалили внешние данные знаменитости, восхищались ее телом и даже назвали ее самой привлекательной женщиной на земле.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

"Очень красивая", "Потрясающая", "Супер мама", "Самая красивая в мире", "Красотка", "Нельзя быть такой привлекательной", "Красавица наша, наша гордость", "идеал женской красоты и обояния", "Натуральная красота, без фильтров и операций", "Волшебная", "Повезет же кому-то", – написали под фото Шейк в Инстаграм.

Как пишет "Пятый канал", за час фотография набрала более 70 тыс. лайков.

Дарья ПЕТРОВА
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