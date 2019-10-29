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"Мечта мужчин": австралийская Кардашьян засветила пышные формы

Фото: instagram.com/hollydazecoffeyyy
Сексапильная серфингистка разделась на пляже

Похоже, что у Ким Кардашьян и ее русской версии Анастасии Квитко появилась конкурентка. Holly-Daze Coffey, именно так называет себя сексуальная блондинка, живет в Австралии. Из-за объемных ягодиц и пышного бюста ее уже назвали "австралийской Кардашьян".

В своем Инстаграм блондинка делится сексуальными фото в откровенных нарядах, купальниках, а иногда и вовсе без них. Кроме ведения блога девушка профессионально занимается серфингом.

За жизнью Holly-Daze Coffey следят около миллиона человек. Некоторые из них оставили комментарии под последней фото, где "австралийская Кардашьян" демонстрирует грудь в бикини.

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Публикация от Holly-Daze Coffey (@hollydazecoffeyyy)

"Убийственное фото", "Просто невозможно", "Горячая", "Вот это оружие", "На каждом снимке вы самая горячая женщина в мире", "Ты просто бомба", "Просто мечта", "Боже, не могу дышать", "Ты мечта все мужчин", – прокомментировали поклонники Holly-Daze Coffey.

Как пишет "Пятый канал" девушка своим телом восхищает не только мужчин, но и дам. Она является примером подтянутого и здорового женского тела.

Дарья ПЕТРОВА
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