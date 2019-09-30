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"Русская Кардашьян" вывалила изменившуюся грудь на пляже

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Формы знаменитости выглядят не так хорошо, как раньше

Анастасия Квитко приняла участие в пикантной фотосессии на пляже. Откровенный купальник модели практически полностью обнажал ее пышный бюст.

"Будь знойным, будь любящим…", – обратилась Квитко к своей армии фанатов.

Пока иностранные поклонники восхищались формами красотки, русские пользователи заметили, что выдающийся бюст Квитко изменился. Комментаторы считают, что грудь звезды Инстаграм обвисла и выглядит не так привлекательно, как раньше.

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Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

"Такая красота должна выставлять в музее, чтобы любоваться ей вечно", "Выглядишь, как кукла", "Прекрасное тело, просто лучшая", "Красота без фильтров", "Выглядишь очень горячей", "Нет ничего прекраснее, чем слышать твой голос и видеть твою улыбку", "Красивая грудь", "Висячая грудь", "Все висит уже, испортилась", "Обвисла грудь, жаль", – высказались подписчики Анастасии Квитко в Инстаграм.

Ранее "Утро" опубликовало домашнее видео с Ольгой Бузовой, где певица оголяет грудь. 

Дарья ПЕТРОВА
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