Актриса рассказала о преследованиях недоброжелателей

Кристина Асмус призналась, что столкнулась с настоящей травлей в Интернете. Завистники пишут отрицательные рецензии на ее фильмы, оставляют множество гневных комментариев на страницах в социальных сетях и даже строчат жалобы.

Поводом для травли стала эротическая сцена из нового фильма "Текст", где Кристина играет главную роль. Посмотревшие фильм уверены, что между актерами на площадке действительно была интимная связь – так естественно выглядит сцена секса.

"Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой", – процитировала актриса сообщение одного из сайтов.

Как утверждает звезда сериала "Интерны", она столкнулась не с единичными нападками. В Интернете люди создают целые объединения и разрабатывают инструкции, чтобы сильнее затравить звезду.

"Они отслеживают все наши публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственные статистики",

– написала Асмус в своем Инстаграм.

После выхода фильмы на экраны в комментариях Асмус начали обвинять в измене, но еще больше досталось ее мужу Гарику Харламову. В аккаунте юмориста ежедневно появляются сотни сообщений. Пользователи не понимают, как он разрешил жене сниматься в откровенных сценах, и утверждают, что секс в кадре у актеров все же был.

"Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани", – ответил всем Харламов.

Эротические сцены в фильме "Текст" также обсудила Ксения Собчак с Александром Петровым.