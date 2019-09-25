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Звезда "Интернов" высказалась о разводе с юмористом

Звезда
Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Актриса откровенно рассказала об отношениях с мужем

По слухам, в семье Кристины Асмус и Гарика Харламова все не так гладко: поклонники подозревают, что супруги находятся на грани развода. Последний выход звезды сериала "Интерны" стал поводом для новых разговоров.

Асмус появилась на кинофестивале в одиночестве и без обручального кольца на пальце. Последние совместные фото появлялись в социальных сетях актрисы и юмориста несколько месяцев назад.  

Чтобы положить конец всем сплетням, Кристина Асмус решила прокомментировать возможный развод в Инстаграм. Как утверждает знаменитость, они никогда не носили обручальные кольца.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? ‍ Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить",

 – написала звезда в Интернете.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году сразу после того, как юморист развелся с предыдущей супругой. Через год у пары родилась дочь Анастасия.

Дарья ПЕТРОВА
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