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По слухам, в семье Кристины Асмус и Гарика Харламова все не так гладко: поклонники подозревают, что супруги находятся на грани развода. Последний выход звезды сериала "Интерны" стал поводом для новых разговоров.
Асмус появилась на кинофестивале в одиночестве и без обручального кольца на пальце. Последние совместные фото появлялись в социальных сетях актрисы и юмориста несколько месяцев назад.
Чтобы положить конец всем сплетням, Кристина Асмус решила прокомментировать возможный развод в Инстаграм. Как утверждает знаменитость, они никогда не носили обручальные кольца.
"Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить",
– написала звезда в Интернете.
Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году сразу после того, как юморист развелся с предыдущей супругой. Через год у пары родилась дочь Анастасия.
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