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"Сражает наповал": мокрая Гагарина снялась в нижнем белье

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Звезда обнажила стройное тело

Полина Гагарина поделилась новыми сексуальными кадрами со съемок своего нового клипа. Известно, что в видео певица позировала в нижнем белье телесного цвета, из-за чего кажется, что она снимается обнаженной.

На снимках, опубликованных в Инстаграм, мокрая Полина Гагарина сначала стоит на коленях, а затем эротично выгибается на полу.

Поклонники от новых кадров в восторге – они не могут дождаться, когда знаменитость представит полную версию своего клипа.

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

"Такая красивая", "Как же круто", "Очень сексуальный образ. Большая молодец", "Ух, какой пожар, нереальные просто кадры, очень ждем клип. Чувствую, будет пушка", "Сражает наповал", "Напряженная, жаркая и чувственная!", "Красавица, какие изгибы", – оценили тройную фигуру Гагариной комментаторы в Инстаграм.

Ранее Полина Гагарина сразила публику дерзким мини-платье и показала Барби, созданную в честь нее. 

Дарья ПЕТРОВА
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