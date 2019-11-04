Звезда обнажила стройное тело

Полина Гагарина поделилась новыми сексуальными кадрами со съемок своего нового клипа. Известно, что в видео певица позировала в нижнем белье телесного цвета, из-за чего кажется, что она снимается обнаженной.

На снимках, опубликованных в Инстаграм, мокрая Полина Гагарина сначала стоит на коленях, а затем эротично выгибается на полу.

Поклонники от новых кадров в восторге – они не могут дождаться, когда знаменитость представит полную версию своего клипа.

"Такая красивая", "Как же круто", "Очень сексуальный образ. Большая молодец", "Ух, какой пожар, нереальные просто кадры, очень ждем клип. Чувствую, будет пушка", "Сражает наповал", "Напряженная, жаркая и чувственная!", "Красавица, какие изгибы", – оценили тройную фигуру Гагариной комментаторы в Инстаграм.

Ранее Полина Гагарина сразила публику дерзким мини-платье и показала Барби, созданную в честь нее.