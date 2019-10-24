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Полина Гагарина появилось на публике в белоснежном наряде, который позволили рассмотреть ее роскошные ноги. В красивом платье и в сопровождении супруга знаменитость посетила премию журнала Cosmopolitan, где получила одну из главных наград.
Также в честь Полины Гагариной создали куклу Барби, которая очень похожа на нее.
Всего за несколько минут снимок блондинки оценили более 10 тыс. поклонников, некоторые из них похвалили фигуру знаменитости и назвали ее одной из самых достойных женщин в российском шоу-бизнесе.
"Самая лучшая и достойная", "Невероятная", "Как Барби", "Платье космос", "Нереальная женщина", "Лучшая Барби", "Полина Вы как всегда! С ума сойти можно! Вы прекрасны!", "Сногсшибательная", "Не перестаю Восхищаться вашими ножками", "Платье отпад", "Бомба", – прокомментировали в Инстаграм Гагариной (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
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