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"Очень страшно": кардинально изменившуюся Барановскую сравнили с гуманоидом

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Звезда удивила фиолетовыми волосами

Юлия Барановская показала свой образ для космической вечеринки. На мероприятии телеведущая появилась в коротком платье, с ярким макияжем и необычной прической – подстриженными фиолетовыми волосами.

Кардинально изменившуюся знаменитость узнали не сразу – подписчики считают, что такой образ старит Барановскую и делает ее похожей на инопланетянина.

"Юбку надо подлинее", "Просто ужас", "Что с тобой", "Неузнаваемая совсем", "Совсем нескромно", "Это не наша Юля", "Какая то "инопланетная вдова", "Цвет не ваш вообще или его слишком много", "Очень страшно", "Выглядишь старше", – написали подписчики под снимком Барановской.

Ранее Юлия Барановская рассказала о своих связях с женатыми мужчинами и беременностях, а также раскрыла диагноз Андрея Аршавина. 

Дарья ПЕТРОВА
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