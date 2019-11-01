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Светлана Лобода в очередной раз похвасталась роскошной фигурой. На этот раз блондинка зажигательно станцевала в одном бикини. Видео получилось весьма пикантным. Артистка вертела ягодицами, поправляла трусы и всячески трогала себя.
В какой-то момент оператор приблизился к извивающейся певице и направил камеру ей прямо между ног, что не могли не заметить подписчики Лободы в Инстаграм.
"Фигура высший класс", "Брачные танцы", "Смело и сексуально", "Очень откровенно", "Секси зажигает", "Роскошная", "классная, сексапильная и огонь!!! Энергия плещет!", "Просто пошло дергается", "Колбасит девочку", "Демон выходит", "Фигура классная, но пирог вот-вот выпадет из трусиков", "Знойная женщина", – оценили подписчики видео Светланы.
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