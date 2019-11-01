После пикантных фото заговорили о разводе певицы с мужем

Альбина Джанабаева поделилась результатами своей новой фотосессии. На фото супруга Валерия Меладзе позирует в весьма неожиданном образе: в нижнем белье, сетке и пиджаке, при этом волосы у нее заплетены в косы.

Все внимание на эротичном снимке привлекает грудь Джанабаевой, которую можно рассмотреть из-за открытого белья.

В Инстаграм экс-солистки "ВИА Гры" комментаторы разделились на два лагеря. Одни в восторге от откровенных фотографий и нового образа Джанабаевой, другие увидели только пошлость и попросили Альбину вернуться к элегантным нарядам.

В Интернете также предположили, что в паре Джанабаевой и Меладзе мог произойти разлад, поэтому артистка и решила резко изменить стиль.

"Резкие перемены в Инстаграм. Вы развелись?", "Великолепно, вы умеете удивить", "Как же вам нравится быть в этом грязном образе", "Вы смелая! Уважаю вас за умение быть разной", "Извините, но очень безвкусно и вульгарно", "Очень неожиданно", "Огонь, потрясно выглядите", "Неожиданно, но вам очень идет", "Извините, но наряд очень странный...трусы в пиджаке?" – оценили подписчики снимок Джанабаевой в Инстаграм.

Ранее "Утро" публиковало фото сексуальной Ани Лорак в лифчике.