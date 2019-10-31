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"Пусть все завидуют": Бледанс показала грудь и ягодицы крупным планом

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Тело звезды стало поводом для зависти

Эвелина Бледанс похвасталась роскошной фигурой на отдыхе. Актриса решила снять видео на пляже и крупным планом показала свой бюст и ягодицы. Как признается сама знаменитость, она слышала, что некоторые  пользователи называли старой, но в жизни ее фигура нравится многим.

В комментариях под видео 50-летней актрисы поклонники принялись засыпать Эвелину Бледанс комплиментами. Они уверены, что звезда даст фору молодым и обладает выдающимися формами, которыми может гордиться. На замечания недоброжелателей актрисе посоветовали не обращать внимания.

"Красотка, пусть все завидуют", "Красивый купальник и классная попа", "Красивая женщина", "Шикарная фигурка", "Ох какая попа", "Фигурка, как у молоденькой", "Фигура и кожа просто бомба", "Очень красивая женщина, а купальник еще больше подчеркивает вашу красивую фигуру", "Фигурка можно просто обзавидоваться!", "Попа – мечта", – завалили комплиментами актрису.

Ранее эротичные танцы в купальнике устроила Настя Каменских. 

Дарья ПЕТРОВА
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