Тело звезды стало поводом для зависти

Эвелина Бледанс похвасталась роскошной фигурой на отдыхе. Актриса решила снять видео на пляже и крупным планом показала свой бюст и ягодицы. Как признается сама знаменитость, она слышала, что некоторые пользователи называли старой, но в жизни ее фигура нравится многим.

В комментариях под видео 50-летней актрисы поклонники принялись засыпать Эвелину Бледанс комплиментами. Они уверены, что звезда даст фору молодым и обладает выдающимися формами, которыми может гордиться. На замечания недоброжелателей актрисе посоветовали не обращать внимания.

"Красотка, пусть все завидуют", "Красивый купальник и классная попа", "Красивая женщина", "Шикарная фигурка", "Ох какая попа", "Фигурка, как у молоденькой", "Фигура и кожа просто бомба", "Очень красивая женщина, а купальник еще больше подчеркивает вашу красивую фигуру", "Фигурка можно просто обзавидоваться!", "Попа – мечта", – завалили комплиментами актрису.

Ранее эротичные танцы в купальнике устроила Настя Каменских.