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"Огонь": мокрая Лопырева выставила тело напоказ

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Сексуальная блондинка позировала в купальнике

Виктория Лопырева в очередной раз похвасталась фигурой без одежды. На снимке, появившемся в Инстаграм модели, она позирует в черном бикини под брызгами воды. Открытый верх позволяет рассмотреть роскошный бюст девушки.

Поклонники назвали Лопыреву самой красивой девушкой в мире и восхищаются тем, как хорошо она выглядит после родов.

"Вау, богиня", "Такое фото, конфетка", "Самая красивая девушка в мире", "Стройняшка", "Фото шикарное", "Огонь", "Самая лучшая", "Шикарная женщина", "Огонь мамаша", "Завидная красотка" "Какая красотка", – прокомментировали снимок в Интернете.

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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Напомним, в начале этого года Виктория стала мамой в первый раз. Модель родила сына Марка Лионеля от своего избранника, имя которого долгое время скрывала. Выяснилось, что мужчина был женат, когда познакомился с Лопыревой. Сейчас влюбленные практически все время проводят вместе.

Ранее "Утро" показала сексуальное фото Виктории Лопыревой, где в кадр попали ее ягодицы. 

Дарья ПЕТРОВА
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