Красотка похвасталась сексуальным телом

Виктория Лопырева наслаждается последними летними днями в Турции. Загорать модель предпочитает на кровати, подвешенной на цепях над морем. На последнем снимке Виктория в купальнике задрала ноги наверх, чем привела в восторг многих подписчиков.

Роскошные ноги знаменитости поклонники предложили застраховать, как это планирует сделать продюсер Яна Рудковская.

"Это вам надо ноги страховать, а не Рудковской", "Вот не стыдно иметь такие обалденные ноги! Ну, нет же сил от этой красоты", "Ноги длиною в жизнь", "Ох уж эти ноги, огонь", "Шикарные ноги", "Такая красавица",

– прокомментировали подписчики пикантный снимок.

Скорее всего, Виктория Лопырева проводит время на отдыхе с Игорем Булатовым – именно он является отцом ее сына – Марка Лионеля. Звезда долгое время скрывала своего избранника, ведь выяснилось, что мужчина женат, более того, по слухам, он начал встречаться с блондинкой, когда его супруга была беременна.