Знаменитость простилась с продюсером

Ольга Серябкина сделала громкое заявление в социальных сетях. Звезда обратилась к Максиму Фадееву со словами благодарности и даже призналась в любви.

Все это певица сделала не просто так: вчера стало известно, что продюсер разорвал контракты со всеми артистами, а значит, Серябкина уходит от продюсера в свободное плавание.

При этом Ольга попросила всех не искать в случившемся "скандала или конфликта", так как их, по словам экс-солистки "Серебра" не было.

"Я благодарна за каждый день из этих 15 лет работы с тобой, за жизненные уроки и советы, за все радостные и трудные ситуации, которые мы пережили вместе. Признаюсь честно, мне немного страшно вступать в новый период жизни, где за мной не будет твоего мощного и надежного плеча, но я буду очень стараться, чтобы ты мной гордился! Люблю. Бесконечно и навсегда",

– написала Серябкина в Инстаграм.

Напомним, вчера Максим Фадеев, который по информации СМИ, перенес сердечный приступ, заявил, что будет создавать новую эксклюзивную компанию для работы с несколькими артистами.

Ранее Ольга Серябкина повертела пушистыми ягодицами.