Певица надела наряд с огромным декольте

Ольга Серябкина порадовала подписчиков пикантными снимками. Перед фотографом экс-солистка группы "Серебро" позировала в наряде с глубоким вырезом без лифчика, так что грудь певицы практически вываливалась наружу.

Поклонники звезды не могли не заметить такую пикантную деталь и указали Серябкиной на излишнюю откровенность. Некоторые из них признались, что хотели бы потрогать грудь сексуальной брюнетки.

"Грудь выпадает аж", "Почему ты все время выглядишь, как проститутка?", "Грудь развесила", "Стриптиз шоу", "Секси бомба", "Наряд необычный", "Бюст выпал", "Прекрасна, сексуальна и желанна", "Грудь что надо", "Хочется потрогать", "Шикарная грудь", "Такая сексапильная", "Все хотят подержаться за ваши груди", "Зачем так откровенно всегда", – прокомментировали фото экс-солистки группы "Серебро" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Ольга Серябкина вновь оказался в центре скандала. В интервью с Ксенией Собчак опять всплыла тема ее отношений с Максимом Фадеевым. Знаменитость призналась, что продюсер в каком-то смысле заменил ей отца, а она неплохо ладит с его супругой.

Поверить в это могут не все. Блогер Лена Миро считает, что жена Фадеева знает об изменах и даже рада тому, что муж проводит время с другими девушками, пока она тратит его деньги.