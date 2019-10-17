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Миро: жена закрыла глаза на роман Фадеева с Серябкиной

Максим Фадеев. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Супруга продюсера может иметь свою выгоду от его измен

Ольга Серябкина в очередной раз высказалась насчет слухов о романе с Максимом Фадеевым. Певица уверяет, что воспринимает продюсера как папу, а с его женой Натальей состоит в дружеских отношениях. Со своей супругой Фадеев живет уже больше 25 лет, она в его связь с молодой и привлекательной девушкой не верит.

В Интернете же нашли другую причину таких отношений между Фадеевым и женой. Блогер Лена Миро уверена, что жена рада, что муж имеет связи на стороне, пока она тратит его деньги.

"Пока толстый пыхтит на солистках, оскверняя молодые тела и само слово "секс" своим старым жиром, благоверная только и рада – не ее же муж мучает! Деньги в дом носит. Обеспечивает безбедное существование. Не жизнь, а малина!,

высказала Миро свое личное мнение в блоге.

То, что союз Фадеева и его супруги Натальи очень крепок – считает и Ксения Собчак. По словам журналистки, продюсер никогда не уйдет из семьи.

В Сети пользователи в слухи о романе Фадеева с экс-солитской группы "Серебро" верят, но не понимают, как молодая девушка может встречаться с продюсером.

"Вызывает отвращение", "Она глаза от него старательно отводит", "Жена тут просто терпила обыкновенная", "Поддерживаю жену. Вряд ли жена питает страсть, сексуальную жажду к своему мужу, поэтому пусть удовлетворяется на стороне с кем-то", – высказались комментаторы под постом Миро.

 Ранее Вера Брежнева прокомментировала развод с мужем. 

Дарья ПЕТРОВА
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