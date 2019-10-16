Девушка раскрыла правду о романе с продюсером

Ольга Серябкина резко отрицает слухи об отношениях с Максимом Фадеевым. В разговоре с Ксенией Собчак певица призналась, что продюсер в каком-то смысле заменил ее рано умершего отца.

"Я его очень люблю и очень уважаю <…> Я ему очень доверяю, мое отношению к Максу очень трогательное", – поделилась Серябкина с Ксенией Собчак в ее шоу "Осторожно, Собчак".

Слухи о романе продюсера с подопечной ходили давно, однако всерьез об этом заговорили после интервью бывшей солистки группы "Серебро". Елена Темникова рассказала, что не раз заставала коллегу с Фадеевым во время интимных моментов, что стало одной из причин ее ухода из коллектива.

Серябкина рассказ бывшей подруги отрицает, она не понимает, зачем Темниковой нужно рассказывать такие вещи, учитывая, что она давно не работает с лейблом Максима Фадеева.

После инцидента многие ополчились на Ольгу Серябкину в социальных сетях. Все из-за того, что Максим Фадеев уже 25 лет находится в браке. Как пишет URA.RU, певица хорошо общается с супругой продюсера, которая в сплетни о любовнице мужа не верит.

Ксения Собчак на рассказ Ольги Серябкиной коротко ответила, что продюсер никогда не уйдет от своей жены.

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