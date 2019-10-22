Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Евгений Петросян решил взяться за свое здоровье. Артист регулярно занимается спортом и делает это неспроста – уверена блогер Лена Миро. Девушка считает, что74-летний юморист старается ради своей молодой любовницы Татьяны Брухуновой.
Петросян, как считает Миро, своими походами в спортивный зал не только продлевает себе жизнь, но и делает чуточку приятнее своей избраннице. Блогер также предположила, что юморист хочет вернуть себе мужскую силу и "оторваться перед смертью".
"Хочет вернуть половую силу или укрепляет сердце. <…> Петросян похудел. Выводит в театр жену. Возит ее в путешествия чуть ли не каждый месяц. Денег дает. Подарочки делает. Сам отрывается перед смертью? Да. Но и ей ведь хорошо рядом с ним!"
– высказалась звезда Интернета.
И хотя блогер называет избранницу Петросяна его супругой, официального подтверждения этой информации нет. На Татьяне Брухуновой не раз замечали кольцо, похожее на обручальное, но пара о своем браке никогда не говорила.
Недавно Евгению Петросяну удалось попасть в квартиру, которая официально принадлежит ему и Елене Степаненко. Бывшая жена артиста долгое время не пускала его в жилище, не давая забрать документы и оценить имущество. Но с помощью юриста Петросяну все-таки удалось попасть в квартиру, где произошла встреча со Степаненко.
По первой нитке газопровода топливо уже пустили
В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения