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"Хочет вернуть половую силу": Петросян отрывается с любовницей перед смертью

Евгений Петросян. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Юмориста осмеяли за тренировки в спортзале

Евгений Петросян решил взяться за свое здоровье. Артист регулярно занимается спортом и делает это неспроста – уверена блогер Лена Миро. Девушка считает, что74-летний юморист старается ради своей молодой любовницы Татьяны Брухуновой.

Петросян, как считает Миро, своими походами в спортивный зал не только продлевает себе жизнь, но и делает чуточку приятнее своей избраннице. Блогер также предположила, что юморист хочет вернуть себе мужскую силу и "оторваться перед смертью".

"Хочет вернуть половую силу или укрепляет сердце. <…> Петросян похудел. Выводит в театр жену. Возит ее в путешествия чуть ли не каждый месяц. Денег дает. Подарочки делает. Сам отрывается перед смертью? Да. Но и ей ведь хорошо рядом с ним!"

высказалась звезда Интернета.

И хотя блогер называет избранницу Петросяна его супругой, официального подтверждения этой информации нет. На Татьяне Брухуновой не раз замечали кольцо, похожее на обручальное, но пара о своем браке никогда не говорила.

Недавно Евгению Петросяну удалось попасть в квартиру, которая официально принадлежит ему и Елене Степаненко. Бывшая жена артиста долгое время не пускала его в жилище, не давая забрать документы и оценить имущество. Но с помощью юриста Петросяну все-таки удалось попасть в квартиру, где произошла встреча со Степаненко. 

Дарья ПЕТРОВА
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