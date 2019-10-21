Три раза в неделю: Петросян напрягается ради любовницы

Артист заботится о своем здоровье

Юморист Евгений Петросян заявил, что он три раза в неделю посещает спортзал и качает мышцы для укрепления здоровья. Однако журналисты и поклонники уверены: сатирик стал заботиться о своем внешнем виде ради молодой возлюбленной Татьяны Брухуновой.

"Надо внимательно относиться к своему здоровью",

– сказал Петросян в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ. Юморист отметил, что у него стало больше свободного времени из-за меньшего количества гастролей. Также Петросян считает: именно оптимизм помогает ему оставаться бодрым и активным.

"Нужно ценить хорошие моменты своей жизни. Мы порой не замечаем своего счастья. Оно рядом, а мы мимо прошли",

– заключил юморист.

О романе Евгения Петросяна с его личной помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года, стало известно в 2018 году. Тогда его бывшая жена Елена Степаненко подала на развод после 33 лет брака. Недавно появились слухи о скорой свадьбе влюбленных и беременности Брухуновой.