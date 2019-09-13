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"Свадьба и ребенок": жизнь Петросяна скоро изменится

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Артист молчит о личном, но по-прежнему выходит в свет с молодой помощницей

После громкого развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко прошло не так много времени. А юморист будто сбросил годы, он модно одевается и много путешествует, о чем постоянно рассказывает поклонникам в соцсети. И те решили, что все это неспроста – по их мнению, в жизни "Ваганыча" грядут серьезные перемены.

Фанаты думают, что артист вовсю готовится к свадьбе и появлению наследника. На это указывает напоминающее помолвочное кольцо, которое они увидели на безымянном пальце новой музы авртиста – Татьяны Брухуновой, – разглядывая ее последние фото.

В прессе тут же стал мелькать заголовок "Свадьба не за горами!", отмечает "Пятый канал".

А молодая пассия юмориста делает вид, что не понимает, почему к ней приковано столько внимания, ведь она и раньше бывала с ним на мероприятиях. При этом Татьяна подписывается в соцсетях на  страницы фотографов новорожденных и аксессуаров для будущих мам и малышей.

Возможно, Евгений Ваганович в 73 года не только снова женится, но и станет отцом, предполагают поклонники. И с нетерпением ждут новостей о предстоящей свадьбе и пополнении в семье юмориста.

Петросян и Степаненко развелись год назад после 33 лет совместной жизни и до сих пор делят имущество. Многие считают, что одна из самых крепких звездных пар распалась из-за молодой помощницы юмориста Татьяны Брухуновой. 

Фоторепортаж
Петросян стал холостым
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА
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