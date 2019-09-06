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"Куколки любят папочку": Петросян показал тройничок

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Юмориста застали в объятьях красоток

Евгений Петросян сейчас находится в Сочи, где проходят съемки его передачи. Похоже, что съемочный процесс удался, после выступления его засняли обнимающим двух красоток, которые прижимались к нему и целовали артиста. "Мои девочки имели большой успех! Ну, я, само собой!" – подписал фото артист.

Сам артист обществом девушек, похоже, наслаждался: юморист улыбался и без стеснения смотрел прямо в камеру. Поклонники "тройничок" оценили, но по-прежнему считают, что лучшая партия для Евгения Петросяна – его помощница Татьяна Брухунова.

“Я тоже хочу такую фотографию", "*** [Куколки] лайк дэдди! (Куколки любят папочку)", "В малине красивой Евгений Ваганович", "Такие счастливые глаза!", "А Танюшка все равно самая лучшая", "Ваганыч жжет", "С такими девушками",

– прокомментировали снимок в Интернете.

Ранее "Утро" писало о возможной свадьбе Евгения Петросяна с молодой возлюбленной. Слухи о скором бракосочетании появлялись после того, как Татьяна Брухунова на мероприятии показала кольцо на пальце, которое поклонники приняли за помолвочное. 

Дарья ПЕТРОВА
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