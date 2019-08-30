Петросяна заподозрили в скорой свадьбе

Молодая любовница, похоже, всерьез намерена довести артиста до венца

Евгений Петросян и его молодая пассия Татьяна Брухунова давно перестали скрывать свои отношения, но почти не выходят в свет вместе.

Однако недавно парочку заметили на закрытии фестиваля "Новая волна" в Сочи. Татьяна была в длинном платье с леопардовым узором, однако не наряд привлек внимание светских сплетников. На безымянном пальце правой руки у молодой возлюбленной юмориста заметили кольцо с внушительным бриллиантом. Многие предположили, что кольцо – знак помолвки, и что свадьба Петросяна уже не за горами, сообщает "Экспресс-Газета".

Год назад было объявлено, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся, напоминает "Экспресс-Газета". Пара долго боролась за многомиллионное имущество, нажитое в долгом браке. Затем стало известно, что молодая помощница Евгения Вагановича Татьяна Брухунова давно подобрала ключик к его сердцу. Видимо, теперь она получила и предложение руки.