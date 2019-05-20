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Степаненко портит жизнь веселому Петросяну

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Из-за бывшей жены у юмориста возникли проблемы

Евгению Петросяну может дорого обойтись его благородство по отношению к экс-супруге. Елена Степаненко, все еще проживающая в его квартире, отказывается платить за коммуналку, и долги валятся на него. Об этом рассказал адвокат артиста.

"Сначала услуги ЖКХ спонсировал Петросян, порядка 200 – 250 тысяч в месяц, но потом его счета арестовали", – сообщил StarHit Сергей Жорин. После того как бывшей супруге пригрозили отключить воду и электричество, добавил защитник, "она стала сама вносить деньги только за это – "около 30 тысяч в месяц", а за тепло, уборку и капремонт – не платит, а "суммы набегают очень большие" и висят на владельце, которым является юморист. 

Раздел имущества известных супругов еще не завершен. Артистка ведет себя не очень хорошо, "доходит до абсурда", отметил адвокат.

Чтобы для налоговых вычетов и пенсионных отчислений предоставить документы, подтверждающие, что Петросян имеет звание "Народный артист", пришлось идти в квартиру, где обитает Елена Григорьевна, а она "просто не пустила Евгения Вагановича на порог", и "пришлось все восстанавливать, делать дубликаты".

Защитник много раз предлагал решить вопрос с полицией и МЧС, вскрыть квартиру, поменять замки". Однако, несмотря на такое поведение бывшей жены, артист на это не соглашается".

Ранее Жорин говорил о готовности артиста выселить экс-супругу из жилища. "Это большая, дорогая квартира, квартплату за нее Степаненко не платила, и платить не собирается. Уже накопился приличный долг, поскольку счета Петросяна заблокированы", – отмечал тогда защитник.

Судья отказала юмористу в просьбе разблокировать счета и все расходы на экспертизу возложила на него. Это "выльется в несколько миллионов рублей", посетовал адвокат.

Сам юморист не падает духом. Он много работает, о чем регулярно информирует поклонников в соцсети. На свежем снимке Петросян выгладит спокойным.

"Привет, Зеленоград! Еду к Вам на концерт. Давно не виделись (с января месяца). Везем новую программу... Приходите!" – написал он под кадром.

 

Фанаты обрадовались, поддержали кумира, желая ему удачи: "Прикольненько", "Ура! Очень рада вашему концерту в нашем городе", " Вы классный, веселый, неунывающий! Так держать!👍👏", "Лучший", "Как всегда, молод и красив", "Настроение отличное!".

Хотя кое-кто и пожалел юмориста.  "Все-таки возраст не клоуна", – написал один поклонник.

Степаненко тоже ведет активную жизнь.  На неофициальной страницах артистки в соцсетях она выглядит жизнерадостной. и "на стиле".

Ранее поклонников взволновал один из снимков Евгения Вагановича. Они решили, что проблемы, возникшие у их любимца после развода, довели его до болезни. До этого вид юмориста на фото восхитил фанатов. Они даже сравнили его с женихом.

Полина ДОРОЖКИНА
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