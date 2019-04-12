Степаненко отключат свет и воду из-за нищего Петросяна

Оставшийся без средств юморист не может оплатить бывшей супруге элементарные жилищные удобства

Бракоразводный процесс юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко осложнил жизнь обоим неожиданным образом. Так, Евгений Ваганович лишился доступа к своим деньгам, а его бывшая супруга скоро останется без света и воды. Об абсурдной ситуации рассказал адвокат Сергей Жорин.

Дело в том, что Петросяну необходимо оплачивать коммуналку за квартиру, в которой сейчас живет Степаненко, поскольку жилплощадь записана на него. Суд заблокировал ему все счета, куда ему поступают доходы, оставив лишь один единственный – как раз для оплаты расходов на жилье. Однако на этом счету кончились деньги. Петросян предоставил судье доказательства того, что деньги были потрачены целевым образом. Но неожиданно для него судья отказала в разблокировке второго счета, потребовав провести экспертизу.

"Судья по своей инициативе назначила экспертизу по культурным ценностям, не спросив мнение сторон. Не выслушав, что мы об этом думаем... По своей инициативе назначила экспертизу, и возложила расходы на эту экспертизу на Петросяна",

– возмутился адвокат в беседе с РЕН ТВ.

Сложилась патовая ситуация. Экспертиза стоит порядка 10 млн рублей. Договориться со Степаненко не получается – она отказывается оплачивать квитанции. Поскольку один супруг не хочет, а второй не может оплатить расходы, то велика вероятность, что терпение коммунальщиков скоро лопнет.

"Я думаю в ближайшее время Елена Григорьевна останется без горячей и холодной воды и без света",

– сказал Жорин.