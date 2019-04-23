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"Жених супер": помолодевший Петросян озадачил фанатов

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Известный юморист засветился в новом образе

После того как Евгений Петросян развелся с женой – Еленой Степаненко, он часто красуется в броских нарядах, что становится предметом обсуждения в соцсетях. Вот и свежее фото артиста, помещенное в Instagram, не оставило равнодушными его поклонников.

На снимке юморист выглядит по-молодецки. Одетый в черную футболку с белой надписью, синие штаны и расстегнутую рубашку, он сидит на водительском кресле автомобиля, свесив ноги. "Поехал на репетицию!" – сообщил артист под кадром.

  

Фанаты по достоинству оценили юмор и чувство стиля Петросяна:

"Жених супер", "Помолодели реально", "Какой Вы стильный!", "Клевый прикид", "Симпатяга какой", "Лет 20 такой прикид скидывает, супер", "Как всегда на высоте", "Вы чудо человек, всегда приятно Вас слушать и на Вас смотреть, заряжаешься от Вас зарядом бодрости и сил", "Красавец! Так держать!"

При этом многие обратили внимание на одну деталь одежды. "Где футболку брали, Евгений Ваганович?", "Классная... с загадкой", "Такая только у Ваганыча и Майкла Джексона", "Футболка огонь!", "Просто стиль!", "Огонь", "Улет", – написали они.

Не позабыли и о машине. Спросив, сам ли артист ездит за рулем и получив от него утвердительный ответ, фанаты признали: "А машинка-то крутая", "Вам идет внедорожник".

При этом некоторые забеспокоились. Одного почитателя волновало здоровье любимца публики: "Нельзя в такой обуви. Плоскостопие разовьется", – предупредил он. Другой отметил: "Надпись весьма провокационная. В любом варианте прочтения последней буквы... наверняка набегут желающие проверить на личном опыте, готовьтесь!"

Между тем в последнее время подписчики не раз восхищались переменами с Евгением Вагановичем. Не упустили они ни то, как помолодел, посвежел холостой Петросян, ни то, каким он стал модником...

Фоторепортаж
Петросяна подменили после развода
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА
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