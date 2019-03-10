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"Какая отвратительная рожа": Петросян показал свою любовь

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Евгений Ваганович умеет развеселить народ

Шекспировские страсти разгорелись не только в личной жизни российского юмориста.

Евгений Петросян показал забавный кадр с репетиции в своем Instagram. Артист с удивлением взирает на коллег. Точнее, на то, как Александр Морозов душит Михаила Белова.

"Репетиция – любовь моя!" – написал юморист.

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Публику снимок развеселил необычайно. Подписчики от души посмеялись (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Евгений Ваганович, что то распоясались артисты то, не слушаються, уже грозят", "Какая отвратительная рожа!", извините Евгений Ваганович! Навеяло лицо Сашино", "Батюшки святы! Вот что называется "войти в роль и как из неё потом выйти", "Вы лучший, Евгений Ваганович!" "Оо Морозов, любимый мамин актер", "Евгений Ваганович..какие" страсти"царят у вас на репетиции;)"

– высказались фанаты.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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