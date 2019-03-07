"Шикарная пара": Петросяна застукали с Максаковой

Юморист после развода не упускает случая пообщаться с дамами

Евгений Ваганович рассказал о неожиданной встрече. Шоумен вовсю наслаждается жизнью.

В театре экс-супруг Елены Степаненко столкнулся с актрисой Людмилой Максаковой. Артисты успели и поговорить по душам, и сделать красивое фото на память. На снимке Петросян и Максакова позируют с улыбкой, склонив друг к другу головы.

"С Людмилой Васильевной Максаковой мы встретились сегодня в Театре "Современник" на спектакле "Пигмалион". Вспоминали нашего общего друга, великого писателя-юмориста Аркадия Хайта",

– написал юморист в своем Instagram.

Подписчикам пара приглянулась. Комментаторы отметили, что они великолепно смотрятся вместе. Другие поинтересовались, не прихватила ли Людмила Васильевна с собой на спектакль свою дочь Марию Максакову (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Очарование Как же я за Вас радуюсь. Вы счастливый человек. Посещаете театры. Встречи интересные. Я люблю Вас. И желаю здоровья на долгие года", "Ой, а доченьки её там не было случайно?" "Очень красивая пара шикарная", "Какое прекрасное фото любимая Людмила Васильевна", "А вместе вы очень хорошо смотритесь!" – отметили пользователи.