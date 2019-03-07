Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Шикарная пара": Петросяна застукали с Максаковой

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Юморист после развода не упускает случая пообщаться с дамами

Евгений Ваганович рассказал о неожиданной встрече. Шоумен вовсю наслаждается жизнью.

В театре экс-супруг Елены Степаненко столкнулся с актрисой Людмилой Максаковой. Артисты успели и поговорить по душам, и сделать красивое фото на память. На снимке Петросян и Максакова позируют с улыбкой, склонив друг к другу головы.

"С Людмилой Васильевной Максаковой мы встретились сегодня в Театре "Современник" на спектакле "Пигмалион". Вспоминали нашего общего друга, великого писателя-юмориста Аркадия Хайта",

– написал юморист в своем Instagram.

 


Подписчикам пара приглянулась. Комментаторы отметили, что они великолепно смотрятся вместе. Другие поинтересовались, не прихватила ли Людмила Васильевна с собой на спектакль свою дочь Марию Максакову (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Очарование Как же я за Вас радуюсь. Вы счастливый человек. Посещаете театры. Встречи интересные. Я люблю Вас. И желаю здоровья на долгие года", "Ой, а доченьки её там не было случайно?" "Очень красивая пара шикарная", "Какое прекрасное фото любимая Людмила Васильевна", "А вместе вы очень хорошо смотритесь!" – отметили пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей