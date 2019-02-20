Новый вид пожилого юмориста произвел фурор в Сети

После развода Евгений Петросян уже не раз поражал воображение поклонников и моложавостью, и бьющей фонтаном энергией, и внешностью. Видимо, свобода от Елены Степаненко и роман с помощницей Татьяной Брухуновой наложили свой благотворный отпечаток, судачат пользователи.

Однако артист на этом не остановился и решил еще раз порадовать фолловеров. Он опубликовал в Instagram новое фото, на котором показан в модном костюме и с забавными очками на глазах.

"В последнее время узнаю так много нового о себе... И, как видите, продолжаю удивляться!"

– отметил он под кадром. Фанаты остались довольны.

"Евгений Ваганович, Вы очень интересный человек, Вы гений, умный", "Супер", "Красавец", "Приятная Вы личность!", "Глазастенький", "Вы не перестаете нас удивлять... и мы с удовольствием готовы и дальше удивляться и смеяться", "Вы просто прелесть, с годами Вы еще прекраснее", – восхитились одни.

Другие же отметили: "Как артист, цены Вам нет, но вот молодая жена... и Вы туда же", "Это даже интересно – что не день, то новая история. Завидуют! Поэтому творите, в хорошем смысле, и продолжайте радовать нас своим творчеством", "Дыма без огня не бывает", "Вы нас тоже в последнее время удивляете, особенно после публичных признаний вашего директора и Ваших с нею взаимоотношений, ну очень удивились, что пошли по пути актера Джигарханяна", "То ли еще будет".

Недаром под свежими снимками артист поставил хештег "#времяобновляться". Скорее всего, в ближайшее время он преподнесет еще более впечатляющие сюрпризы, ведь отношения с молодкой требуют не только быть в форме, но и постоянно удивлять.

Вчера юморист похвастался безупречным нарядом. В кадре он был одет в укороченные джинсы и кеды на босу ногу. А добавлял "стильности, модности и молодежности" желтый диванчик. "Хорош!" – похвалил Евгений Ваганович сам себя.

Поклонники также остались довольны и в очередной раз завалили Петросяна комплиментами.

"Бес в ребро! Ну какой он красавчик!", "Отпад! наслаждайся жизнью!", "Красотун какой", "Совсем как юноша", "Диванчик позитивный, а на нем супермен","Необычно, но супер!", "Всегда хорош", "Помолодели, Евгений Ваганович, вы супер!", "Еще как хорош", "Ой, какой красивый", "Класс! Диванчик солнечный к вашему настроению! Всем счастья!", "Сударь, восхищаюсь вами!", "Действительно, хорош! Очаровашка, милашка и просто красавец!", "Круть, лучше слова не подобрала", "Ой, я влюбилась", "Такой молодой тут", "На фото вам 38!", "Как всегда, со вкусом к стилю",

– прокомментировали они.

Фанаты давно заметили, что после развода с женой юморист изменил имидж и стал настоящим мачо. Теперь Петросян выглядит значительно моложе, свежее и бодрее, ведь стал еще тщательнее следить за внешностью...