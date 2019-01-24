Петросян сбежит от любовницы к жене

Артисту надоест выбрасывать деньги на дорогие подарки девице, и он бросит ее

После развода с Еленой Степаненко жизнь Евгения Петросяна изменилась. В последнее время он много путешествует, причем в компании молодой пассии. Да только вместе они не надолго – очень скоро юморист вернется к жене, предположили его поклонники.

По их мнению, артист тратит на любовницу миллионы рублей, что видно по дорогой одежде и аксессуарам Татьяны Брухуновой, на которые ее собственных доходов вряд ли хватило бы. А ведь капитал он копил всю жизнь и зарабатывает до сих пор.

Бывшая жена юмориста была намного скромнее. Притом что у нее был доступ к средствам мужа, она не позволяла себе таких расходов, отметили фанаты.

А молодая особа, которую Евгений Ваганович пригрел на груди, не жалеет денег на наряды и безделушки. Это дает понять, что артист нужен ей только для того, чтобы оплачивать ее прихоти, в чем он уже не раз мог убедиться сам, заявили поклонники.

Они думают, что помирить Степаненко и Петросяна способна Ольга Бузова. Это может произойти совсем скоро на ее новом шоу "Спаси свою любовь". Сама пережив развод, теледива не раз высказывалась против развала семьи и сможет убедить артиста вернуться к жене, решили фанаты. К тому же на ее программе предусмотрено примирение расставшихся супругов.

Кроме того, Бузова выведет на чистую воду молодую пассию Петросяна, из-за которой, как не раз говорили и писали, распался его долгий и крепкий брак. У певицы есть связи, благодаря которым она найдет компромат на помощницу артиста и докажет ему, что он был не прав по отношению к жене, пояснили фанаты.

А Евгений Ваганович прислушается, так как считает Ольгу авторитетом. Поклонники поняли это, после того как незадолго до Нового года поющая телеведущая и знаменитый юморист подружились – выступали в совместном номере на одной из праздничных программ – и Петросян защищал Бузову от нападок.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал самым громким в прошлом году. Об их расставании и разделе нажитого вместе имущества говорят до сих пор – уже без малого полгода.