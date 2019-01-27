"Смотреть тошно": Петросян у Малахова взбесил россиян

На юмориста накинулись с упреками

Накануне Андрей Малахов пригласил в студию Евгения Петросяна. Эфир посвятили 25-летию знаменитой передачи "Смехопанорама". Поздравить и вспомнить прошлое пришли популярные юмористы и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Анонс программы "Привет, Андрей!" Малахов разместил на странице в своем Instagram. Многие пользователи нашли передачу интересной и рассыпались в благодарностях. Однако были и недовольные. На Петросяна обрушились с критикой за развод с Еленой Степаненко. Юмористу посулили несчастья с молодой любовницей. Прошлись и по его профессиональной деятельности – некоторые злопыхатели заявили, что от шуток Евгения Вагановича "хочется плакать" (орфография и пунктуация сохранены).

"На Петросяна тошно смотреть, ему до Райкина и Хазанова конечно далеко, со своей женой Степанконвой был интересен, а теперь одно могу сказать старый козел"

"У Петросяна нижепоясной юмор от которого плакать хочется, и он так наюморил в своей жизни, что последней его шуткой юмора стала его новая избранница-Брухунова, вот уж посмеемся все вместе над стариком Петросяном!!!"

"Вот он, бунтарь... А где молодая жена? Думали Ленка проказница, журили ее зря..."

"Петросян после своих похождений– предатель", – зрители разошлись не на шутку.

Развод Петросяна и Степаненко расколол россиян на два лагеря. Одни переживают за даму и осыпают оскорблениями Брухунову, которая жалуется на травлю в Сети, другие остаются на стороне юмориста.