Сил нет терпеть: Петросян далеко зашел с любовницей

Знаменитый юморист вывел пассию в свет

Евгений Петросян, и после развода с Еленой Степаненко ни разу не показывавшийся с молодой помощницей на больших мероприятиях, отважился на такой шаг. Он и Татьяна Брухунова пришли вместе в "Табакерку" на премьеру обновленного спектакля "Матросская тишина" с худруком Владимиром Машковым в главной роли.

Пассия артиста в этот раз не блистала дорогим нарядом. Она была одета в красный вязаный жакет и плиссированную юбку, отмечает сайт "Комсомольская правда". Вид девицы дополняли привычные очки. На лице не было и тени косметики. Сама она о походе в театр отчиталась, выложив в Instagram снимок.

Зато юморист выглядел настоящим денди. На нем аккуратно сидел модный пиджак, яркий галстук, а в руках Евгений Ваганович держал смартфон последней модели.

Было похоже, что за внешностью кавалера дамочка следит очень пристально. Правда, сам Петросян, всегда неравнодушный к эксклюзивным вещам, не раз говорил, что у него есть личный стилист.

Но поразило не это, а решение знаменитости выйти к широкой публике с любовницей. Раньше артист приезжал с нею на свои концерты и ходил в театр, выбирая места, где не было фотографов.

И в соцсетях ни Евгений Ваганович, ни Татьяна не публиковали ни одного фото, на котором бы оказались вместе. Хотя снимки, которые появлялись на их страницах, явно давали понять, что эти двое проводят время в компании друг друга, ведь в кадрах были видны одни и те же места.

Теперь же Петросян лишний раз подтвердил, что он холост, но не одинок – у него есть молодая любовница, причем не кто иная, как Брухунова. Правда, в Instagram он в день посещения театра выложил снимок не с нею, а с известным актером, которого "очень любит".

Знаменитых юмористов развели осенью прошлого года. Бывшие супруги все еще делят совместно нажитое имущество, стоимость которого, по некоторым оценкам, составляет 1,5 млрд рублей.

В разладе Евгения Петросяна и Елены Степаненко многие обвиняли Татьяну Брухунову. Та в конце концов не выдержала и дала интервью, в котором напрочь отвергла все обвинения, заявив, что, когда она познакомилась с юмористом, он уже не жил с женой.

Девица также рассказала, что сблизилась с артистом из жалости. Он был так одинок и неприспособлен в быту, что девушка не смогла остаться равнодушной и не помочь ему.

Теперь понятно, как помогает...