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"Я толстая прыщавая уродина!": у молодой подруги Петросяна сдали нервы

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova
продолжениеЛюбовница Петросяна пойдет в полицию
Татьяна Брухунова ответила на давление ненавистников

После того как появилась информация, будто Евгений Петросян расстался с женой Еленой Степаненко из-за молодой помощницы Татьяны Брухуновой, на 29-летнюю женщину ополчились все фанаты юмористки. Ежедневно Татьяне приходится выдерживать натиск разгневанной общественности.

Несмотря на то что ни Евгений Петросян, ни Татьяна Брухунова никак не комментируют свои отношения и прямо не подтверждают (и не отрицают), что у них что-то большее, нежели работа, поклонники и журналисты убеждены, что у пары роман. Брухунова сопровождает Петросяна на всех мероприятиях, они вместе путешествуют, работают, посещают одни и те же рестораны.

При этом 29-летняя уроженка Тулы, как и ее престарелый патрон, обожает моду и следит за все новинками всемирно известных брендов. Татьяна предпочитает яркие цвета и свободный крой (из-за чего отчасти то и дело в СМИ появляются новости о ее беременности). Вот и на сей раз Брухунова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой показала свой наряд.

В подписи к посту Татьяна недвусмысленно дала понять, что устала от критики и мечтает избавиться от хейтеров.

"Очередное бессмысленное #селфи для всех, кто пишет мне гадости в неограниченных количествах! Надеюсь, что разум победит и вы отпишитесь уже наконец! И не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)" –

– обратилась ко всем недовольным потерявшая терпение Брухунова.

А вот фанатов она поблагодарила: "Спасибо всем неравнодушным и адекватным!" Поклонники поддержали Татьяну Брухунову. "Прочитала комментарии, из последних – только положительные, поддерживаю, не обращайте внимания на "идеальных" людей, им наверно озвученные ярды Ваганыча не дают покоя ) у вас своя жизнь, у идиотов своя, Ваганычу долгих лет", "прикольная) и стиль свой)", "Нет, а мне нравится, что Вы стали рядом с Петросяном! Это лучше, чем со Степаненко..., если родите ему, правильно сделаете. У него есть еще время поднять на ноги ребенка. Ваш вариант хороший! ( а вот цымбалюк, для Армена Борисовича , была, – это очень плохо), хотелось бы, что б Вы, не поступили как цымбалюк! А если еще помирите Евгения с с его дочерью и станете друзьями все вместе, то у Вас получится хорошая и дружная семья!" – высказали свое мнение фанаты.

Олег РАЙЦИН
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