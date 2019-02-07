Любовница Петросяна пойдет в полицию

Молодая пассия известного юмориста не выдержала

Татьяне Брухуновой надоел нездоровый интерес журналистов к ее персоне. Она решила пожаловаться на СМИ куда следует. И сообщила в соцсети, что собирается написать заявление в полицию.

На своей странице в Instagram она заявила, что в последнее время участились попытки сбора информации о ее частной жизни со стороны прессы.

"Я долго терпела, закрывала глаза на подобные действия. Тем не менее мое терпение имеет границы. В связи с этим я приняла решение обратиться в правоохранительные органы, а также направить в адрес некоторых СМИ официальное требование о запрете любого распространения моих фотографий и сбора информации о моей частной жизни. Также я прошу все порядочные СМИ не заниматься подобным, так как это преследуется по закону",

– предупредила она.



Фанаты горячо поддержали Татьяну. "Уже перешли все границы дозволенного", "Даже ангельскому терпению рано или поздно приходит конец. Неужели СМИ мало тех, кто и сам бы приплатил, лишь бы о нем заговорили? А счастлив тот, кому хорошо у себя дома, в кругу близких людей. А несчастным это прямо покоя не дает", "Танюша, не принимайте близко к сердцу! Вы интересны, с этим ничего не поделаешь, некоторые кожу на себе рвут, лишь бы в телевизор влезть. Главное, поберегите нервы, писаки этого не стоят!", "Я бы посоветовала не переживать и беречь свои нервы… Но сама как спичка вспыхиваю, но ответить ничего не могу, внутри себя переживаю несколько дней. Конечно, борюсь с этим, но организму не легче от перенесенного стресса. Очень надеюсь, что вы себя побережете. Огромная радость смотреть и читать ваш аккаунт. Пусть в нем больше позитива будет и счастья", – прокомментировали они.

Ранее девица поделилась неожиданным откровением. После развода Евгения Петросяна его помощница, которую давно считают виновницей его расставания с женой Еленой Степаненко, стала популярна в соцсети. Фолловеры задают Татьяне Брухуновой вопросы, и она не без удовольствия отвечает на них и дает советы. Несколько часов назад девица едва ли не пресс-конференцию провела, во время которой даже сообщила, что такое ад.

Интерес подписчиков пассия артиста удовлетворяла в сторис Instagram. Она рассказала о своих предпочтениях в еде и напитках, признавшись, что совсем не умеет готовить, но обожает блюда из курицы и сладкое, о том, как подбирает гардероб и чем при этом руководствуется. Поделилась секретами красоты, назвала свои любимые цвет (черный), время года (весна) и книгу ("Кладбище домашних животных").

Кроме того, Татьяна перечислила главные качества мужчины и женщины, которые сама ценит больше всего. Она призналась, что в дамах ей нравится "харизма, чувство юмора и такта". А у представителей сильного пола главное, по ее мнению, – "чувство юмора, верность, стрессоустойчивость", ведь "ноющий мужик – это ад".

К молодке давно приковано внимание любопытных. Да она и сама часто дает повод для пересудов. Девица живет на широкую ногу – много путешествует, бывает в дорогих бутиках и ресторанах, у нее шикарная квартира.

Не так давно назад девица жаловалась, что в соцсетях ее постоянно называют ее обидными словами. "Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил... и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани", – сообщила она. А на следующий день отметила, что ее поддержали совершенно незнакомые люди, и поблагодарила неравнодушных.

В конце прошлого года Брухунова впервые заговорила об отношениях с Петросяном. Хотя после этого оба продолжили скрывать подробности личной жизни за семью замками, по их публикациям в соцсети было понятно, что они отдыхали в одних и тех же местах, ходили в одни и те же заведения.

И вдруг в конце января артист и его пассия впервые вышли в свет вместе. Они посетили премьеру спектакля "Матросская тишина". Однако потом снова будто затаились, не выставляя чувства напоказ и выкладывая фото, на которых изображены по отдельности.

Татьяна при этом продемонстрировала настольное чтиво, а Евгений Ваганович углубился в воспоминания. "Иногда я публикую свои старые номера. Я это делаю по нескольким причинам", – заявил юморист.

О романе Петросяна и Брухуновой заговорили в августе 2018 г., причем поползли слухи, что Татьяна уже пять лет как любовница Евгения Вагановича. На нее обрушился шквал критики. Молодку обвиняли в разладе звездных супругов, проживших вместе 33 года.

Пассия артиста долго молчала, а потом решила прокомментировать слухи. Она не подтвердила, что живет с юмористом, но заявила, что он очень ей дорог.