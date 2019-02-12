"Спалились": у Петросяна нашлась другая любящая дама

В пылких чувствах к юмористу призналась его коллега

После развода Евгений Петросян стал завидным женихом. И никакие разговоры о том, что у него есть молодая любовница, не мешают остальным женщинам с вожделением поглядывать в его сторону. Одной из них, как выяснилось, по ее же словам, стала такая же знаменитая артистка.

"Ой, "спалились"?! Драгоценные встречи... с Евгением Вагановичем... Ой, уведу я Е.В., ой держите меня семеро",

заявила Елена Воробей на своей странице в Instagram под фото, на котором она тесно прижимается к юмористу, а тот с довольной улыбкой еще и обнимает ее.

"Хороший человек, все время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой",

– пояснила свой выбор артистка, тем самым показывая, что Петросян нравится ей не только как артист, но и как мужчина. Видимо, решила занять освободившееся от Елены Степаненко место.

Чтобы "не раздражать и не напоминать бывшую", она попросит "называть себя кратко "Е-2", добавила Воробей, после чего пожелала всем "доброго дня и хорошего настроения" и попросила присылать ей "вопросы, свои мысли, приветы, приглашения в гости, ну, все, что не жалко", давая понять, что готова к общению.

Фанаты сразу откликнулись на ее призыв. Многие пришли в восторг, увидев любимых артистов вместе. "Замечательное фото! Удачи и успехов вам обоим!", "Позитивчик", "Два замечательных, одаренных, добрых человека!", "Ваганыч с Леной, только Лена поменьше", "Очень милое фото! Вы замечательные! Удачи вам, успешных гастролей, счастья и любви!", "Вам бы в паре работать! Оба такие классные!" – хвалили их и желали подписчики.

Остальные разделились на два лагеря. Одни заметили: "У него мадам помоложе. Ерничает она еще", "В очередь", "Он уже взял".

Другие поддержали выбор артистки. "А что, выбор правильный! Всем хорошо!", "И правильно сделаешь! Правда, классный мужчина!", "А почему бы нет... хорошо смотритесь, оба талантливы, никто в корысти и не заподозрит", "Точно Вам очень подходит, не теряйтесь, действуйте", "Уведи, Леночка... Уж давно надо было... Смотритесь вы", "Лена, дай отдохнуть Е.П. хоть годок, а потом действуй", – советовали такие.

Кто-то даже пошутил: "Степаненко фотографирует". В общем, на фразу Воробей "Не могу я долго быть серьезной" никто внимания, похоже, не обратил.

Тем временем сам Петросян, будто подхватив тему, напомнил фанатам о скором празднике.

"Скоро День святого Валентина! День всех влюбленных!" –

сообщил он под свежим видео, на котором выглядит настоящим женихом. Это был фрагмент монолога "Подарки".

А потом добавил: "И, конечно же, не только влюбленные, но и все, все, все будут выражать любимым свои чувства и делать подарки! Так что готовьтесь. А чтобы подарки были не стандартными (и, разумеется, по возможности), нужно это дело продумывать заранее".

О расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко заговорили летом прошлого года. Уже прошло несколько судебных заседаний, на которых делилось немалое имущество супругов и выяснилось, что они уже 15 лет не живут вместе. Официально артистов развели в ноябре.

Сразу после этого поползли слухи о романе известного юмориста с молодой помощницей, некоторые даже утверждали, что девица беременна. Однако они оба долго скрывали отношения и впервые показались на глазах широкой публики только на прошлой неделе – на премьере спектакля "Матросская Тишина".