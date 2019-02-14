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Петросян изменился после интима

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Холостой юморист позволил себе много вольностей

Евгений Петросян вошел во вкус свободной жизни. Он не только посещает театры с одной молодкой, обнимается и целуется с другой. После всего этого интима артист заметно изменился – прямо заблистал.

Это видно по последней публикации в Instagram. На свежем фото юморист блистает в ярко-желтом джемпере и при этом лучезарно улыбается.

"Добрый вечер! Приоделся в ожидании солнца...", – сообщил он фанатам под кадром.

И они тут же откликнулись. "Вы наше солнце и радость", "Евгений Ваганович, как мы рады видеть Вас такого солнечного и веселого, солнышко придет, а Вы уже готовы!", "А зачем ждать,вы сами как солнце, озоряете своими шутками нас?!", "А у вас глаза веселые!", "Как в песенке про цыплят", – подхватили многие фолловеры настроение Петросяна.

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Заметили они и то, как хорош артист в новом наряде: "Очень стильный", "Красавчик", "Вам очень идет этот цвет", "Какой же Вы модник! Вам очень хорошо и здорово помолодели!", "Прекрасно выглядите, аж светитесь весь", "Вы украшает мир! С Вами теплее и радостнее!".

Нашлись и такие, кто заговорил о личной жизни знаменитости.

"Петросян такой счастливый после развода", "Вот что делает с нами... Любовь!", "В ожидании солнца – имеет двойной смысл", "А я думаю в ожидании любви и Вам это идет...",

– поделились они впечатлениями, и неспроста.

Бытует мнение, что после развода человек становится чересчур любвеобилен, притягиваясь к противоположному полу. Видно, и Евгений Петросян таков. Иначе зачем бы он чуть ранее поместил на своей странице в соцсети два фото, на которых обнимается и целуется с коллегой по сцене.

Слухи о романе юмориста с Еленой Воробей ходили давно, некоторые даже предполагали, что именно эта связь разрушила его многолетний брак с Еленой Степаненко. Сами же артисты помалкивали, но появлялись вместе и продолжали сотрудничество.

Новые снимки парочки в очередной раз подогрели интерес фанатов и послужили косвенным подтверждением, что тут не чисто. И не все поверили, что юморист всего лишь пошутил, написав под кадрами: "Я не знаю почему, но люди обсуждают наш объятия. Видно, других тем нет...".

Фоторепортаж
Петросян стал холостым
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА
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