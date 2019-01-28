У помощницы Петросяна нашли несметные богатства

Девушка зарабатывает баснословные суммы

Директор юмориста Евгения Петросяна в месяц получает без малого миллион рублей.

По данным издания "Дни.ру", зарплата 29-летней Татьяны Брухуновой составляет от 700 до 800 тыс. Вероятнее всего, Евгений Ваганович ей платит какой-то процент от своих гонораров, уточняет FlashNord. Молодая помощница держит под контролем не только его концертную деятельность, но и следит за финансами.

Известно также, что в собственности Бухруновой несколько квартир в центре Первопрестольной: на улице Лесной и в ЖК "Садовые кварталы". Последняя оценивается в 150 млн рублей.

Напомним, слухи о том, что с молодой директрисой юмориста связывают не только рабочие отношения появились на фоне его скандального развода с коллегой по цеху Еленой Степаненко.







