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У помощницы Петросяна нашли несметные богатства

Девушка зарабатывает баснословные суммы

Директор юмориста Евгения Петросяна в месяц получает без малого миллион рублей.

По данным издания "Дни.ру", зарплата 29-летней Татьяны Брухуновой составляет от 700 до 800 тыс. Вероятнее всего, Евгений Ваганович ей платит какой-то процент от своих гонораров, уточняет FlashNord. Молодая помощница держит под контролем не только его концертную деятельность, но и следит за финансами. 

Известно также, что в собственности Бухруновой несколько квартир в центре Первопрестольной: на улице Лесной и в ЖК "Садовые кварталы". Последняя оценивается в 150 млн рублей.  

Напомним, слухи о том, что с молодой директрисой юмориста связывают не только рабочие отношения появились на фоне его скандального развода с коллегой по цеху Еленой Степаненко. 



Ксения АНДРЕЕВА
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