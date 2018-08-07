Мать выдала секрет помощницы Петросяна

В родной Туле потрясены новостями о романе землячки с известным артистом

И не только огромной разницы в возрасте – 43 года. Поползли слухи, что Татьяна ждет ребенка от Евгения Вагановича. Об этом говорят соседи.

"Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться", – рассказал сайту "Комсомольская правда" житель дома, где выросла Брухунова.

Девушка жила с мамой и бабушкой. Ее отец девочки погиб, когда она была совсем крошкой. Семья никогда не была богатой. С того времени как Татьяна начала неплохо зарабатывать у Петросяна, она постоянно помогает матери – оплатила ремонт, купила новую мебель. Дома девушка бывает часто.

В тульской школе №53, где училась Брухунова, помнят ее до сих пор, хотя она выпустилась 12 лет назад. Как рассказали педагоги, успеваемость у девочки была хорошая, а поведение "всегда примерное".

А бывшие одноклассники Татьяны называют ее "серой мышью". По словам одной из них, "она тихая, скромная", на дискотеки и шумные вечеринки не ходила, с мальчиками не дружила и "даже в старших классах ни с кем не встречалась".

Накануне прошло первое слушание дела о разводе известных артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Сами они не спешат рассказывать о личной жизни.

Между тем поговаривают, что звездные супруги расстаются из-за 29-летней помощницы одного из них Татьяны Брухуновой. При этом всем известно, что юмористы уже 15 лет не живут вместе, и мужем и женой остаются только на бумаге.

О молодой разлучнице известно, что она училась на арт-менеджера в Московском государственном университете культуры и искусства, вела сайты обоих артистов, помогала директору Петросяна и скоро заняла его место.



