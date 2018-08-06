Степаненко лишает Петросяна самого дорогого

На процессе по разделу имущества известных юмористов прозвучали громкие заявления

Во время заседания суда Елена Степаненко потребовала авторские права на все совместное с Евгением Петросяном творчество. А оно составляет несколько двухчасовых концертных программ.

Кроме того, Евгений Ваганович является автором сценария и режиссером двух больших сольных концертов Елены Степаненко – "Бабы, вперед!" и "Включайте, посмеемся!". Стороны пытались договориться о правах полгода, да, видно, не вышло, отмечает Telegram-канал Mash.

Журналистов на заседание не пустили, их пригласят только на оглашение решения. Так постановили в Хамовническом суде Москвы на первом слушании по делу о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Заседание проходит в закрытом режиме, сообщает РИА "Новости". То есть ходатайство, которое подала адвокат Степаненко Елена Забралова и поддержал защитник Петросяна Сергей Жорин, удовлетворили.

Чуть ранее стало известно, что защита добивалась смены судьи Натальи Шевьевой. Один из адвокатов сказал, что она не беспристрастна, так как не предложила решить все мирным путем.

Судья "безосновательно удовлетворила ходатайство об истребовании регистрационного дела в отношении квартиры, расположенной в городе Москва, улица Трубецкая". Между тем, по словам Жорина, "в материале дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что данная квартира имеет отношения к существу рассматриваемого дела".

Сама Шевьева на сегодняшнем заседании объявила: "В удовлетворении отвода судье отказать", Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости".

Петросян предложил Елене Степаненко забрать при разводе большую квартиру – она "составляет, наверное, половину от всего имущества", отметил адвокат артиста. Только Степаненко требует больше – она хочет получить 80%от нажитого в браке имущества.

Юморист с этим не согласен. "Для Евгения Вагановича это просто унизительно", – пояснил Жорин. Поэтому артисту пришлось подать встречный иск к жене, в котором указан тот вариант раздела имущества, который его устраивает.

На сегодняшнем заседании суда адвокаты знаменитостей отстаивали позиции своих клиентов. При этом Жорин не скрывает, что уже 15 лет Петросян и Степаненко не живут вместе, хотя развод не оформляли. По его словам, Евгений Ваганович последние полгода предлагал поделить все поровну, позволив супруге выбрать лучшую половину.

Слушание дела завершилось быстро. Новое заседание назначено на 13 августа, заявил Жорин. Так как Петросян и Степаненко не подписывали брачный договор, по закону, имущество делится ровно пополам, подчеркнул адвокат.

Он также добавил, что все счета и недвижимость супругов находятся только в России. Имущественные претензии Елены Григорьевны расписаны на трех страницах, а просьба Евгения Вагановича уложилась в пару строк.



Юрист Сергей Жорин, который защищает на бракоразводном процессе интересы Евгения Петросяна, ранее разводил фигуристку Марину Анисину и актера Никиту Джигурду. А адвокат Елена Забралова, представляющая Елену Степаненко, выступала в защиту президента РФ Владимира Путина, патриарха Кирилла и главы "Роснефти" Игоря Сечина.