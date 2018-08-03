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Петросян разводится с женой

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: Владимир Бертов/ ТАСС
Известные юмористы решили расстаться

Они уже делят совместно нажитое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

Исковое заявление подала Елена Степаненко. Оно было зарегистрировано 4 июля. Слушание по данному делу будет проходить в понедельник, 6 августа, в 10:50, рассказал источник Агентству городских новостей "Москва". 

Евгений Петросян, по его же словам, об иске по разделу имущества ничего не знает. "Это, видимо, какое-то недоразумение", – сказал он.

На вопрос о разводе с женой народный артист отвечать отказался. "Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит?" – возмутился он.

Елена Степаненко не стала прокомментировать ситуацию, сославшись на репетицию.

За последние годы в СМИ не раз писали о расставании известных юмористов, опираясь на слова неких источников. В 2015 г. Петросян назвал эту информацию "идиотскими слухами".

Евгений Ваганович редко выкладывает фото с супругой в соцсети, он отсутствовал на юбилее Елены Григорьевны в апреле. Официально знаменитые артисты о своем разводе не объявляли.

Они познакомились в 1979 году. Петросян тогда еще только собирался создать собственный эстрадный театр. Известный юморист сразу заметил молодую артистку и взял ее в труппу.

Поженились они в 1986 году. Молодая артистка покорила будущего мужа кулинарными талантами: она бесподобно готовила блюда родной украинской кухни, в частности – борщ и пампушки.

В последние годы Петросян и Степаненко практически не выступают вместе, они даже на работу часто приезжают в разных автомобилях. Елена Григорьевна много времени проводит на даче в Люберцах, там она с удовольствием занимается огородом. Наверное, поэтому ранее поползли слухи о разводе знаменитых супругов.

Полина ДОРОЖКИНА
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