Экс-супруг Елены Степаненко засветился с роскошной балериной

Евгений Ваганович попал в крайне неудобное положение.

Поклонники знаменитого юмориста негодуют. Вокруг Волочковой и Петросяна в Сети забурлили нешуточные страсти. Поводом стал снимок в Instagram Анастасии, где она похвалилась участием в программе Андрея Малахова. Передачу посвятили Петросяну, а балерина была лишь приглашенной гостьей.

"Сняли очень позитивный эфир программы "Привет, Андрей" на России-1... Андрею @malakhov007 спасибо за такие программы! Эфир скоро",

– написала она под серией фото, где позирует и в окружении мужчин, и в студии.

Такое соседство почему-то вызвало бурю негодования. Некоторые пользователи немедленно высказались о сексуальных предпочтениях юмориста, окрестив его извращенцем. Другие припомнили Петросяну развод со Степаненко и молодую любовницу. По внешности Волочковой пройтись не забыли тоже (орфография и пунктуация сохранены).

"скоро будет )))На петросяна уже бузова фактически висела на новогоднем огоньке. он пошёл по рукам".



"Петросян моложе и лучше выглядит чем Волочкова".

"Петросян извращенец".

"петросян перестал для меня быть человеком, заслуживающим уважение... после развода на старости лет и всей грязи что я слышала мне неприятен он"

"Роскошь,роскошь...А серги одни и в пир и в мир...и под все наряды", – заявили комментаторы.