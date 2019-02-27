"Прыщи и пожрать": любовницу Петросяна унизили

У помощницы юмориста нашли очередной недостаток

Похоже, молодая пассия Евгения Петросяна не изнуряет себя диетами и голодовками, как многие девушки. Татьяна Брухунова ест даже на ночь. Это показала она сама, выложив на своей странице в Instagram фото.

"Вечерний зажор набирает обороты! За минуту до того, как стол заполонили сыры, авокадо и пицца!"

– без стеснения сообщила помощница известного артиста. И поставила хештег #танькатроглодит, тем самым давая понять, что перед сном не против много и вкусно поесть.

Подписчики отреагировали на новый пост молодки сразу. Только мнения, как водится, разошлись.

Одним страшно не понравилось увиденное. Они тут же набросились на Татьяну с критикой.

"С таким культом еды и с такой прожорливостью скоро перегонишь Елену Степаненко 20-летней давности. Сейчас-то она красотка, в отличие от тебя. А у тебя одна тема – прыщи и что пожрать", "Ну надо себя сдерживать!"

– язвили подписчики. Однако позже этот комментарий исчез со страницы.



Остальные же были полны благодушия. Они согласились с Брухуновой и даже поддержали ее: "Милая Татьяна", "Вкусненько", "Ням-ням", "Приятного вечера и отличного аппетита! Человека не должны никогда покидать чувство юмора и аппетит!", "О, это да. Хотя на тебе это не сказывается", "Держись, Татьяна!"

Однако резкие замечания в адрес так называемой любовницы Петросяна не новы. Ранее ей даже приходилось отбиваться от злопыхателей.

В Сети ополчились на молодку, после того как поползли слухи о том, что именно из-за нее Евгений Петросян расстался с женой Еленой Степаненко. И помощнице юмориста нередко приходится выдерживать гнев поклонников его супруги.

А пока Брухунова сопровождает артиста на всех мероприятиях, путешествуют с ним, работает, посещает одни и те же рестораны, на ее голову сыпется масса негатива. Татьяна дала понять, что устала от критики и попросила не напоминать, что она "толстая, страшная, прыщавая уродина".