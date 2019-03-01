Накал страстей: Петросян предложил "снять" Степаненко

Юморист сделал неожиданное заявление о бывшей супруге

Конфликт из-за элитной недвижимости в центре Москвы набирает обороты.

Евгений Петросян и его экс-жена никак не могут поделить квартиру в 516 квадратных метров в Зачатьевском переулке. Сейчас там обитает Елена Степаненко, а юмориста отказывается пускать на порог. Съезжать она не хочет, но и забирать при разделе жилплощадь наотрез отказалсь.

"…выяснилось, что квартира ей не нужна. Поэтому следующим нашим предложением было квартиру продать, а деньги поделить. Но Степаненко не хочет ее продавать, а намерена передать Петросяну при разделе",

– рассказал "Комсомольской правде" адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Между тем это не единственная проблема. Петросян, которому юридически принадлежат апартаменты, задолжал за коммуналку. Это случилось из-за того, что временно счета юмориста были заморожены.

"Не так давно один из счетов удалось разблокировать, но денег уже не хватает. Появились долги", – пояснил Жорин.

Оплачивать коммунальные услуги самостоятельно Степаненко не желает, отметил адвокат. Раздраженный несговорчивостью экс-супруги Петросян

"принял решение сдать эту квартиру в аренду для того, чтобы жильцы смогли окупать не только ту коммуналку, которая там есть, но и чтобы хватало на жизнь самой Степаненко. И он готов сдать эту квартиру с народной артисткой, живущей там, в ближайшее время",

подытожил юрист.