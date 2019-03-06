"Я не готова": любовница Петросяна раскрыла интимный секрет

Пассия известного артиста в целом довольна жизнью

Ассистентка Евгения Петросяна по-прежнему активно общается с подписчиками своей страницы в Instagram. На этот раз Татьяна Брухунова выложила новое фото, и у нее с поклонниками состоялся довольно откровенный разговор об очень личном – о красоте.

На слова одной поклонницы о том, что молодка с косметикой "тоже шикарно выглядит", та самокритично ответила, что "значительно лучше, чем без нее". И пояснила, из-за чего редко пользуется макияжем:

"Просто я не готова каждый день забивать поры".

Многие подписчики снова хвалили Татьяну. "Вы очень хорошо выглядите и без косметики", "У Вас прекрасная фарфоровая кожа!", "Очень интересная Вы и не похожая на всех! В этом ваша изюминка!.. Оставайтесь такой же естественной во всем!", "Хорошая Вы", "Милашка", – восхищались они. И отметили, что "натуральная красота стала такой редкостью сейчас".

Некоторые предлагали ей использовать "тушь, для ресничек" и дали совет: "Винтажные стрелки татуажем вам были бы к лицу".

Однако дамочка на все имеет свой взгляд. К примеру, ранее Брухунова поделилась впечатлениями об одной из театральных постановок.

"Второй раз я посмотрела мюзикл "Принцесса цирка". Абсолютное счастье от просмотра. Квинтэссенция театра, цирка и вокала... Редкое сочетание и попадание "в яблочко", – с восторгом описала она.

И тогда фанаты порадовались за молодку: "Какая же вы красавица! Такой необычный образ. Никаких губ, бровей и т.д.", "Восхитительно".

Любопытно, что и Евгений Ваганович был "в том же месте, в тот же час". Об этом стало известно вчера. "Сегодня я пришел смотреть мюзикл нового поколения "Принцесса цирка", – сообщил артист под фото, опубликованным в соцсети.

Тем самым Петросян и Брухунова опять "спалились", что в очередной раз дало информацию к размышлению. Ранее парочка точно так же побывала в "Табакерке" – на премьере обновленной пьесы "Матросская тишина". А до этого путешествовала по Европе.

Все это только укрепляет мнение, что знаменитый юморист и его ассистентка – любовники.