Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Я не готова": любовница Петросяна раскрыла интимный секрет

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Пассия известного артиста в целом довольна жизнью

Ассистентка Евгения Петросяна по-прежнему активно общается с подписчиками своей страницы в Instagram. На этот раз Татьяна Брухунова выложила новое фото, и у нее с поклонниками состоялся довольно откровенный разговор об очень личном – о красоте.

На слова одной поклонницы о том, что молодка с косметикой "тоже шикарно выглядит", та самокритично ответила, что "значительно лучше, чем без нее". И пояснила, из-за чего редко пользуется макияжем:

"Просто я не готова каждый день забивать поры".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)


Многие подписчики снова хвалили Татьяну. "Вы очень хорошо выглядите и без косметики", "У Вас прекрасная фарфоровая кожа!", "Очень интересная Вы и не похожая на всех! В этом ваша изюминка!.. Оставайтесь такой же естественной во всем!", "Хорошая Вы", "Милашка", – восхищались они. И отметили, что "натуральная красота стала такой редкостью сейчас".

Некоторые предлагали ей использовать "тушь, для ресничек" и дали совет: "Винтажные стрелки татуажем вам были бы к лицу".

Однако дамочка на все имеет свой взгляд. К примеру, ранее Брухунова поделилась впечатлениями об одной из театральных постановок.

"Второй раз я посмотрела мюзикл "Принцесса цирка". Абсолютное счастье от просмотра. Квинтэссенция театра, цирка и вокала... Редкое сочетание и попадание "в яблочко", – с восторгом описала она.

И тогда фанаты порадовались за молодку: "Какая же вы красавица! Такой необычный образ. Никаких губ, бровей и т.д.", "Восхитительно".

Любопытно, что и Евгений Ваганович был "в том же месте, в тот же час". Об этом стало известно вчера. "Сегодня я пришел смотреть мюзикл нового поколения "Принцесса цирка", – сообщил артист под фото, опубликованным в соцсети.

Тем самым Петросян и Брухунова опять "спалились", что в очередной раз дало информацию к размышлению. Ранее парочка точно так же побывала в "Табакерке" – на премьере обновленной пьесы "Матросская тишина". А до этого путешествовала по Европе.

Все это только укрепляет мнение, что знаменитый юморист и его ассистентка – любовники.

Фоторепортаж
Петросян стал холостым
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко отдаст венграм Закарпатье

Второй срок нынешнего лидера Незалежной может дорого обойтись стране

Сохранить сбережения помогут два простых правила

Россиянам рассказали, как не потерять деньги при крахе банка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей