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Петросян отвез молодую "жену" в Дубай

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Артист выбрал для отдыха шикарный отель

Евгений Петросян ни до развода с Еленой Степаненко, ни теперь, став завидным холостяком, никак не комментирует слухи о своем романе с помощницей. Молчит и она. При этом юморист и его так называемая пассия уже не раз бывали вместе на разных светских мероприятиях. И юморист нередко баловал молодку. Теперь поступила новая информация – о том, что он подарил ей на круглую дату поездку в Арабские Эмираты.

Cам артист отправился вместе с помощницей, сообщает телеграм-канал "Светские хроники". Его успели снять в аэропорту, откуда парочка вылетала.

Для отдыха им был выбран один из лучших пятизвездочных отелей, который находится на пляже острова Пальма-Джумейра, расположенного в нескольких километрах от центра Дубая. Там есть четыре открытых бассейна, много баров и лаундж-зон, пишет StarHit.

Кадр youtube.com

Евгений Ваганович арендовал роскошный номер люкс. Стоимость проживания в нем оценивается в сумму около 200 тыс. руб. за семь дней. 

В ресторане при отеле помощница Петросяна отмечала день рождения. Это был романтический ужин, во время кеоторого парочка не только вкусила зкзотических блюд но и полюбовалась шикарными видами.

Кадр youtube.com

Знаменитый юморист почему-то утаил то, что находится в небольшом отпуске, и фото с курорта не публиковал Однако вездесущие журналисты разузнали об этом. Благодаря их данным фанаты артиста получают сведения о его личной жизни.

Поклонники давно решили, что их кумир действительно счастлив рядом с молодой женщиной. Он даже внешне преобразился в лучшую сторону – заметно похудел и стал выглядеть моложе, в глазах появился блеск, что очевидно и при взгяде на новый снимок, который Евгений Ваганович опубликовал в соцсети.

"Говорят, чтобы крепко стоять на ногах, нужно бежать вперед! Я стараюсь каждый день!"

– сообщил Петросян под жизнерадостным кадром, на котором выглядит удало, по-молодецки.

Фолловеры, конечно, это заметили. Они горячо обсудили внешность артиста и осыпали его  комплиментами : "Красавчик", "Вы замечательный, прекрасно выглядите, Евгений Ваганович", "Хорошо!.. Искорки во взгляде!", "Классно!", "Супермужчина!", "Красавец мужчина!.. Стройный, стильный!", "Ну... сказать-то нечего... одно восхищение. Браво!".

Некоторые тут же сделали вывод, что все это неспроста, и поделились этим умозаключением с другими.

"Хочешь похудеть – разведись и найди молодуху!", "Новая жизнь – и сразу искорки во взгляде", "Жених",

-  со знанием дела написали особо зоркие и понятливые. Как знать, может, они и правы...

Фоторепортаж
Петросян стал холостым
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА
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