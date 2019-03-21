Исхудавшая Степаненко пропала из театра Петросяна

Судьбу юмористки решает помощница ее бывшего мужа

После развода Елена Степаненко и Евгений Петросян перестали выходить на сцену вместе. В программе выступлений артистов больше нет совместных номеров. И в Театре миниатюр экс-супруга юмористка не появляется.

Озабоченные поклонники, вдруг решившие, что юмористка совсем не дает концертов, предположили, что бывший муж выживает ее с эстрады. Однако это совсем не так.

"И Петросян, и Степаненко значатся в штатном расписании, которое с их разводом не менялось. А вот будут ли они фактически вместе еще выступать, это решает директор театра Татьяна Брухунова",



- пояснил ситуацию генеральный директор "Москонцерта" Александр Беленький.

Выходит, Елена Григорьевна только официально значится в труппе Театра миниатюр бывшего мужа. Узнать график ее концертов трудно. На сайте юмористки последнее обновление афиши было два года назад.

Хотя после расставания с мужем артистка стала полностью закрытой, есть микроблог, в котором публикуются ее фото. На них юмористка радостно сияет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Степаненко (@elena_stepanenko_fan) 15 Мар 2019 в 12:40 PDT

Да и с выступлениями у Елены Степаненко все в порядке – она довольно неплохо зарабатывает. В ближайшее время артистка даст концерты в США. И цена одного билета на ее выступление – от $45 до $85. К Петросяну можно попасть, заплатив намного меньше, отмечает StarHit.

Теперь Петросян и Степаненко, у которых до развода сложился успешный творческий дуэт, гастролируют по отдельности. И роль женщины в номерах юмориста будет исполнять его коллега Михаил Вашуков, который рассказал:

"По сути, все понимают, что я играю Елену Григорьевну. Так что с уходом Степаненко мы семейные шутки не потеряли. Со своей большой яркостью Елена Григорьевна работает сольно – и пускай себе выступает".

Пародист также отметил, что Евгений Ваганович с головой ушел в работу и, хотя, тяжело переживает развод, вида не подает. Верность слов Вашукова подтверждают искрометные посты, которые выкладывает в соцсети Петросян.

"Время бежит... а я за ним", – весело сообщил он под новым кадром, на котором весело улыбается, как, впрочем, было не раз.

Организацией концертов артиста занимается его помощница. Об отношениях Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой, которую считают его любовницей, высказался Михаил Вашуков: "На работе между ними романтические отношения недопустимы, только деловые. Ведут себя оба скромно. Если не знаешь этой их личной истории, то ни за что не догадаешься"...