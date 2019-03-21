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Исхудавшая Степаненко пропала из театра Петросяна

Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Судьбу юмористки решает помощница ее бывшего мужа

После развода Елена Степаненко и Евгений Петросян перестали выходить на сцену вместе. В программе выступлений артистов больше нет совместных номеров. И в Театре миниатюр экс-супруга юмористка не появляется.

Озабоченные поклонники, вдруг решившие, что юмористка совсем не дает концертов, предположили, что бывший муж выживает ее с эстрады. Однако это совсем не так.

"И Петросян, и Степаненко значатся в штатном расписании, которое с их разводом не менялось. А вот будут ли они фактически вместе еще выступать, это решает директор театра Татьяна Брухунова", 

-  пояснил ситуацию генеральный директор "Москонцерта" Александр Беленький.

Выходит, Елена Григорьевна только официально значится в труппе Театра миниатюр бывшего мужа. Узнать график ее концертов трудно. На сайте юмористки последнее обновление афиши было два года назад.

Хотя после расставания с мужем артистка стала полностью закрытой, есть микроблог, в котором публикуются ее фото. На них юмористка радостно сияет.

Да и с выступлениями у Елены Степаненко все в порядке – она довольно неплохо зарабатывает. В ближайшее время артистка даст концерты в США. И цена одного билета на ее выступление – от $45 до $85. К Петросяну можно попасть, заплатив намного меньше, отмечает StarHit. 

Теперь Петросян и Степаненко, у которых до развода сложился успешный творческий дуэт, гастролируют по отдельности. И роль женщины в номерах юмориста будет исполнять его коллега Михаил Вашуков, который рассказал:

"По сути, все понимают, что я играю Елену Григорьевну. Так что с уходом Степаненко мы семейные шутки не потеряли. Со своей большой яркостью Елена Григорьевна работает сольно – и пускай себе выступает".

Пародист также отметил, что Евгений Ваганович с головой ушел в работу и, хотя, тяжело переживает развод, вида не подает. Верность слов Вашукова подтверждают искрометные посты, которые выкладывает в соцсети Петросян.

"Время бежит... а я за ним", – весело сообщил он под новым кадром, на котором весело улыбается, как, впрочем, было не раз.

 

 

Организацией концертов артиста занимается его помощница. Об отношениях Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой, которую считают его любовницей, высказался Михаил Вашуков: "На работе между ними романтические отношения недопустимы, только деловые. Ведут себя оба скромно. Если не знаешь этой их личной истории, то ни за что не догадаешься"...

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Полина ДОРОЖКИНА
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