Чтобы запутать Петросяна, артистка распределила свои сбережения по разным счетам

Известная юмористка Елена Степаненко втайне от мужа, теперь уже с приставкой "экс", Евгения Петросяна скопила солидную суму. Она не учитывалась при разделе имущества между супругами.

Однако, как известно, все тайное рано или поздно становится явным. Так произошло и с отложенными на черный день капиталами Елены Григорьевны.

Адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин заверил, что на ее счетах осели "миллионы", не уточнив при этом точную цифру, сославшись на банковскую тайну. Известно лишь, что речь идет о деньгах в отечественной валюте.

"С самого начала процесса Степаненко обвиняла Петросяна, что это он где-то какие-то деньги спрятал, и она заявляла ходатайство, чтобы делали запросы в банки. Суд зеркально сделал запросы по самой Степаненко. Каково же было удивление, что это не Петросян прячет деньги, а она",

– поделился защитник с РИА "Новости". Тем временем точную сумму называет Telegram-канал Mash. По его информации, которая неизвестно откуда всплыла, Степаненко припрятала $400 тыс., или без малого 25 с половиной миллионов в рублевом эквиваленте. Они были распределены по разным счетам.

"Всего на них лежало $340 тыс., 2,2 млн руб. и еще 2500 евро мелочишкой",

– поясняют авторы канала. По закону артистка должна поделиться с бывшим мужем и сценическим партнером. Экс-супругов, которые прожили более 30 лет в браке, ждут в Хамовническом суде 22 марта для продолжения дележки имущества.

Напомним, ранее исчезновение Степаненко со сцены, в котором поклонники заподозрили Петросяна, всерьез их обеспокоило. На деле же оказалось, что она значится в труппе Театра миниатюр юмориста. Правда, вопрос о том, будет ли существовать их творческий дуэт после распада семейного союза, остается открытым.