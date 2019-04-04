Известный артист показался с ярком образе

Евгений Петросян – знатный шутник. И даже после развода с женой Еленой Степаненко он ни разу не терял чувства юмора. Веселит и зрителей на сцене во время концертов, и подписчиков свой страницы в Instagram. Одно из фото, опубликованных в соцсети, – лишнее тому подтверждение.

На нем артист выглядит, как всегда, настоящим франтом – в модном костюме, полосатой рубашке и пестром галстуке. Он сидит за столом и держит в поднятой руке стакан с янтарным напитком.

"Да здравствует 2-е апреля!"

– написано под кадром, на котором Евгений Ваганович, как это бывает часто, жизнерадостно улыбается.

Фанатов снимок позабавил. Они активно откликнулись на пост, только по-разному. Одни были озадачены:

"Граненый стакан... К чему бы?", "Вы живете в Живаго?.. каждый день фото оттуда".

Другие развеселились и благодарили юмориста за доставленное удовольствие:

"А лучше сразу 1 Мая! Выпьем за 2-е апреля и снова нальем и так дойдем до 1-го Мая! А там не за горами и 9 Мая и Последний звонок в школе... в общем, весь май точно гуляем!", "Будьте здоровы, дай бог не последнюю!", "Сок березовый налил и котлеткой закусил, за любовь бокал поднял, всем здоровья пожелал", "Да здравствует граненый стакан", "По сто грамм и в школу не пойдем", "Мысленно чокаюсь с вами! За нас", "Всегда рады видеть Вас снова", "Спасибо, Евгений Ваганович! У моей супруги сегодня день рождения! Но стаканами пить!.. Я в восторге!", "Браво, Великий Артист! Выпьем за Ваше здоровье и творческое долголетие!".

Некоторые при этом рассказали и об отношении к юмористу. "А я жду 5 апреля и передачу "Юморину", "Всегда, когда грустно, послушаю Ваши монологи... и жить хочется", – признались дамы.

Однако, несмотря на это, шутки артиста, как показал недавний опрос, считают менее смешными, чем у Михаила Задорнова. И все же он вошел в тройку людеров, заняв почетное второе место.

Петросяна это не расстроит, ведь он еще может обойти сатирика, так как постоянно радует фанатов. То приоденется "в ожидании солнца", то покажет "подружку". И всегда в прекрасном настроении, которым готов делиться со всеми...