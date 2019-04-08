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"Свобода идет на пользу": сильно изменившаяся Степаненко отметила 66-летие

Елена Степаненко. Фото: www.globallookpress.com Елена Степаненко. Фото: www.globallookpress.com Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Елена Степаненко. Кадр youtube.com Елена Степаненко. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов Елена Степаненко. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Сергей Бертов
Артистка покорила не только фанатов

Елена Степаненко после развода хорошеет буквально на глазах. И день рождения – 8 апреля – известная юмористка отмечает в прекрасной форме, ведь совсем не выглядит на свой возраст, а ей стукнуло ни много ни мало 66.

Артистка сильно похудела и полностью сменила имидж. Это не прошло незамеченным. Подписчики, рассматривая снимки в соцсетях, не смогли сдержать чувств, вызванных цветущим видом звезды:

"Хорошенькая. И я верю, что счастье где то рядом. Желаю здоровья и любви", "Красотка",

– засыпали звезду комплиментами под снимком, сопровождаемым словами: "Елена Григорьевна Степаненко. Родилась 8 апреля 1953 года в Сталинграде (ныне Волгоград)".

Некоторые фолловеры при этом отметили, что расцвела Елена Григорьевна неспроста:

"Стала еще моложе и круче после развода. Свобода идет на пользу!", "Женщина в возрасте, но он ее не портит, сейчас лучше, чем несколько лет назад".

И на других страницах поток восхищения зашкаливает. 

"Хорошая артистка и просто женщина", "Крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений... Пусть солнечный свет согревает в любую погоду, и желания исполняются при одной мысли о них",

– восхитились подписчики под зарисовками, показывающими эпизоды из выступлений Степаненко, осыпав артистку поздравлениями и пожеланиями.

Ранее, в марте, перед одним из выступлений фото юмористки также попали в Сеть – их опубликовал на своей странице организатор концертов в Калининграде и области Евгений Янин. Фанаты были очень рады.

"Какая она красотка", "Ангельски хороша", "Не только веселая и красивая, а еще всеми нами любимая", "Просто супер", "Что за богиня!"

– прокомментировали они.

Сейчас одна из самых ярких артисток разговорного жанра выступает с сольными концертами по России. Она прошла нелегкий путь к громкому успеху на эстраде, отмечает StarHit.

В начале 1980-х гг. Степаненко стала артисткой Концертного ансамбля эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Он увидел в ней не только талантливую пародистку, но и эффектную женщину, и в 1985 г. они стали мужем и женой. Елена Григорьевна много раз рассказывала, как ее удивлял муж. Евгений Ваганович красиво ухаживал – дарил будущей жене цветы, вещи и украшения.

Они стали выступать дуэтом, всегда и во всем поддерживали друг друга и на работе, и вне ее. Несколько раз за время совместной жизни артистов возникали слухи об их разводе. Однако Степаненко всегда отзывалась о Петросяне с восхищением и даже четыре года назад давала понять, что в их семье все хорошо, но все рухнуло в одночасье. 

О том, что Степаненко явно пошел на пользу именно развод, заговорили не впервые. Ранее мнение о ее бодрости, энергичности, свежести и моложавости уже высказали и коллеги, и поклонники. Кое-кто сначала даже не узнавал ее в новом облике.

Худеть юмористка начала давно, еще до расставания с мужем. Она не делала никаких пластических операций, просто стала меньше есть. Когда ее увидели исхудавшей впервые, то некоторые даже забеспокоились

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Полина ДОРОЖКИНА
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